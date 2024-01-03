Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Минобороны Азербайджана и Аппарат омбудсмена подписали план совместных мероприятий

Политика Материалы 3 января 2024 13:22 (UTC +04:00)
Минобороны Азербайджана и Аппарат омбудсмена подписали план совместных мероприятий

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Между министерством обороны Азербайджанской Республики и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) подписан план совместных мероприятий на 2024 год.

Как передает в среду Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"В соответствии с планом определены места, даты и лица, ответственные за проведение предусмотренных в течение нынешнего года мероприятий в подчиненных министерству обороны видах войск (сил), соединениях, объединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях. В рамках предстоящих мероприятий будет проведён ряд встреч, посвященных защите прав военнослужащих, изучению ситуации по защите прав человека, будут заслушаны доклады на различные темы и проведён обстоятельный обмен мнениями", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости