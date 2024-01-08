В азербайджанской армии проходит сбор с командным составом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки к 2024 году, утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, в азербайджанской армии проводится сбор с командным составом.

Как передает в понедельник Trend, информацию об этом распространило минобороны.

"Было отмечено, что личный состав, привлеченный к сбору, на теоретических и практических занятиях проверит знания и навыки организации и ведения современного общевойскового боя, а также физическую и строевую подготовку. В том числе, у участников будут приняты нормативы по воинским уставам, руководящим и другим нормативным правовым документам, будут выполнены стрельбы из стрелкового оружия.

Основной целью проведения сбора является повышение уровня теоретических знаний и профессионализма офицеров по управлению подразделениями, совершенствование навыков принятия решений, а также изучение возможностей нововведенного в вооружение оружия, техники и приборов", - говорится в сообщении минобороны.

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