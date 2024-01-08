Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В азербайджанской армии проходит сбор с командным составом (ФОТО)

Политика Материалы 8 января 2024 10:00 (UTC +04:00)
В азербайджанской армии проходит сбор с командным составом (ФОТО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки к 2024 году, утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, в азербайджанской армии проводится сбор с командным составом.

Как передает в понедельник Trend, информацию об этом распространило минобороны.

"Было отмечено, что личный состав, привлеченный к сбору, на теоретических и практических занятиях проверит знания и навыки организации и ведения современного общевойскового боя, а также физическую и строевую подготовку. В том числе, у участников будут приняты нормативы по воинским уставам, руководящим и другим нормативным правовым документам, будут выполнены стрельбы из стрелкового оружия.

Основной целью проведения сбора является повышение уровня теоретических знаний и профессионализма офицеров по управлению подразделениями, совершенствование навыков принятия решений, а также изучение возможностей нововведенного в вооружение оружия, техники и приборов", - говорится в сообщении минобороны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В азербайджанской армии проходит сбор с командным составом (ФОТО)
В азербайджанской армии проходит сбор с командным составом (ФОТО)
В азербайджанской армии проходит сбор с командным составом (ФОТО)
В азербайджанской армии проходит сбор с командным составом (ФОТО)
В азербайджанской армии проходит сбор с командным составом (ФОТО)
В азербайджанской армии проходит сбор с командным составом (ФОТО)
В азербайджанской армии проходит сбор с командным составом (ФОТО)
В азербайджанской армии проходит сбор с командным составом (ФОТО)
В азербайджанской армии проходит сбор с командным составом (ФОТО)
В азербайджанской армии проходит сбор с командным составом (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости