В азербайджанской армии продолжаются командные сборы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки на 2024 год, утвержденному министром обороны, в азербайджанской армии продолжаются командные сборы.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"На сборах участникам подробно рассказывается о различных инженерных заграждениях и миноискателях, разъясняются правила обезвреживания противопехотных и противотанковых мин.

Командному составу были продемонстрированы различные занятия по боевой подготовке. Были выполнены задачи по занятию условного опорного пункта в соответствии с нормативами.

Отметим, что основное внимание на сборах уделено повышению уровня индивидуальной подготовки и профессионализма, а также совершенствованию лидерских качеств командного состава азербайджанской армии", - говорится в сообщении ведомства.

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