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Комитет Милли Меджлиса предложил выдворить TotalEnergies и другие французские компании из Азербайджана

Политика Материалы 18 января 2024 11:58 (UTC +04:00)
Комитет Милли Меджлиса предложил выдворить TotalEnergies и другие французские компании из Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Комитет Милли Меджлиса (парламент) по международным отношениям и межпарламентским связям предложил выдворить французские компании из Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в заявлении, принятом комитетом Милли Меджлиса в связи с антиазербайджанской резолюцией Сената Франции.

Учитывая продолжающуюся антиазазербайджанскую деятельность Франции, комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям обратился к правительству Азербайджанской Республики с призывом выдворить из Азербайджана все французские компании, включая TotalEnergies, а также не допускать участия французских компаний в каких-либо проектах, осуществляемых по заказу Азербайджанского государства.

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