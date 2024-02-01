В Азербайджане утвержден Порядок предоставления процентных субсидий через Фонд развития предпринимательства - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о субсидировании процентов по кредитам, выдаваемым кредитными организациями предпринимателям в рамках проектов, реализуемых в связи с организацией в 2024 году Азербайджанской Республикой 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения.

Как сообщает Trend, согласно указу, в рамках проектов, реализуемых в связи с организацией 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения в Азербайджанской Республике, проценты, начисленные по кредитам, полученным предпринимателями в банках – резидентах и небанковских кредитных организациях в манатах, субсидируются через Фонд развития предпринимательства Азербайджанской Республики.

Утверждается "Порядок предоставления предпринимателям процентных субсидий через Фонд развития предпринимательства Азербайджанской Республики по кредитам, полученным в кредитных организациях в манатах".

Определено, что субсидия предоставляется предпринимателям по процентам, начисленным по кредитам в манатах, полученным в кредитных организациях с 1 января по 1 декабря 2024 года.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Министерство экономики в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим указом, должно организовать субсидирование процентов через Фонд развития предпринимательства Азербайджанской Республики и решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству финансов в соответствии с данным указом, в целях обеспечения субсидирования выплачиваемых процентов через Фонд развития предпринимательства Азербайджанской Республики, следует принять меры для включения необходимых средств в госбюджет, начиная с 2025 года.

Государственное агентство по туризму должно в течение 10 (десяти) дней утвердить форму и порядок выдачи подтверждающего документа, предусмотренного настоящим указом.