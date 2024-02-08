Граждане Азербайджана выстраивались в очереди, чтобы проголосовать на выборах - депутат из Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана выстраивались в очереди, чтобы проголосовать на внеочередных президентских выборах.

Об этом сказал в четверг Trend депутат парламента Кыргызстана Искендер Матраимов.

"Граждане Азербайджана проявили значительный интерес к выборам, активно участвуя в голосовании. С самого утра на избирательных участках оброзовывались длинные очереди. Голосовали все слои населения, как люди старшего и среднего возрастов, так и молодежь. Настроение у всех было позитивным, а организация голосования была на высшем уровне. Например, в одной большой школе было организовано четыре избирательных пункта, что позволило участникам голосования эффективно и комфортно осуществить свой гражданский долг", - подчеркнул он.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.

Захид Орудж получил 2,19% голосов, Рази Нуруллаев - 0,8%, Фазиль Мустафа - 2%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Гудрат Гасангулиев - 1,76%, Фуад Алиев - 0,53% голосов.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!