Договоренности, достигнутые на переговорах по мирному договору и встречах по делимитации границ, можно расценивать как позитивный шаг - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Договоренности, достигнутые на переговорах по мирному договору и встречах по делимитации границ, можно расценивать как позитивный шаг.

Как сообщает в четверг Trend, об этом во время выступления на XIV пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Баку заявила председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова.

"Сегодня Азербайджан проводит масштабные восстановительные и реконструкционные работы на освобожденных от оккупации территориях за счет крупных инвестиций. Бывшие вынужденные переселенцы уже начали возвращаться в свои дома. К концу 2026 года их число достигнет 140 тысяч. Азербайджан прилагает большие усилия для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе", - сказала она.

Она отметила, что предложение Азербайджана о нормализации отношений с Арменией и подписании мирного соглашения основывается на основных принципах международного права.

По ее мнению, несмотря на политические и военные провокации Армении, все еще возможно подписание мирного соглашения.

С.Гафарова подчеркнула, что несколько дней назад в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялась двусторонняя встреча между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.

"Надеемся, что Армения воздержится от провокаций, участия предвзятых третьих лиц и откажется от претензий на территориальную целостность Азербайджана, нашедших отражение в Конституции Армении и других законодательных актах, продолжит прямые двусторонние переговоры по мирному договору. Единственный путь к долгосрочному миру и стабильности в регионе - это налаживание отношений с соседями на основе норм и принципов международного права", - добавила она.

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