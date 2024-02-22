Азербайджан надеется, что Армения воздержится от провокаций, привлечения предвзятых третьих лиц - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Надеемся, что Армения воздержится от провокаций, привлечения предвзятых третьих лиц и откажется от претензий на территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом во время выступления на XIV пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Баку заявила председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова.

По словам спикера, претензии на территориальную целостность Азербайджана нашли отражение в Конституции и других законодательных актах Армении.

Он подчеркнула, что единственным путем к долгосрочному миру и стабильности в регионе - это налаживание отношений с соседями на основе норм и принципов международного права.

Спикер отметила, что предложение Азербайджана о нормализации отношений с Арменией и подписании мирного соглашения основывается на основных принципах международного права.

По ее мнению, несмотря на политические и военные провокации Армении, все еще возможно подписание мирного соглашения.

С.Гафарова также добавила, что несколько дней назад в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялась двусторонняя встреча между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.

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