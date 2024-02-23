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В Азербайджане изменяется порядок призыва на сборы военнослужащих запаса

Политика Материалы 23 февраля 2024 13:25 (UTC +04:00)
В Азербайджане изменяется порядок призыва на сборы военнослужащих запаса

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изменяется порядок призыва на сборы военнослужащих запаса.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к закону "О воинской обязанности и военной службе", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, при привлечении военнообязанных запаса к участию в сборах соответствующий орган исполнительной власти должен определить по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти количество военнообязанных, которые будут привлечены к сборам.

Законопроект был принят в третьем чтении.

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