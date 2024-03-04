Кулисы фермерских бунтов в Европе

БАКУ /Trend/ - Фермерские бунты, охватившие в последние месяцы большую часть Европы, от Парижа до Берлина и от Бухареста до Польши, не утихают. Так, 26 февраля в Бельгии фермеры на тысячах тракторов двинулись в сторону Брюсселя, перекрыв дороги большими шинами и решительно выразили протест против фермерской политики ЕС перед зданием совета. Полиция вмешалась в протесты, применив слезоточивый газ и воду. Следует отметить, что Бельгия - это страна, в которой находится штаб-квартира ЕС, который считается самой важной экономической и политической организацией в Европе. Причины бунтов фермеров, которые также были упомянуты в предыдущей публикации, включали протест против "Зеленого пакта" ЕС, политики поддержки сельского хозяйства и Украины. Но все ли эти протесты управляются из единого центра? Почему правительства ЕС не успокаивают фермеров, чтобы прекратились протесты, или они не хотят этого? Чтобы найти ответы на эти вопросы, необходимо обратить внимание на несколько важных моментов.

Когда в 1957 году был подписан Римский договор, заложивший основы Европейского экономического сообщества, Франция, не желая быть раздавленной огромной немецкой промышленностью, настаяла на увеличении сельскохозяйственных субсидий. Конечно, субсидии должны были распространяться на рабочий класс всех стран-членов. Начиная с 1990-х годов европейские страны начали постепенно перемещать свою тяжелую промышленность, которую они считали "грязной", в страны третьего мира. Но даже в то время сельское хозяйство не было перенесено из Европы в страны третьего мира, поскольку роль этой отрасли с точки зрения продовольственной безопасности неоспорима.

Сейчас же в мире снова происходят серьезные изменения, формируется новый мировой порядок, после массовых эпидемий, большого развития технологий, в мире начали формироваться новые подходы к вопросам производства, потребления и безопасности пищевых продуктов. На этом фоне, естественно, изменится и подход к фермерам, как к классу. В то же время этот вопрос тесно связан с переходом на чистую энергетику.

Таким образом, принятие таких решений, как сокращение выбросов углекислого газа в Европе, доведение использования пестицидов, используемых на фермах, до минимума, также является продолжением политики передачи производства продуктов странам третьего мира, удержания подальше от ЕС отходов, мусора и доставки в ЕС, полученных в конечном итоге и уже чистых продуктов.

В ЕС с 2005 года по настоящее время количество ферм сократилось в три раза, особенно мелкие фермы выходят из строя из-за неспособности выдержать конкуренцию и не видят поддержки на государственном уровне. Такое отношение руководства ЕС к владельцам сельского хозяйства, производящим натуральную и здоровую продукцию, вызывает определенные сомнения. Действительно ли класс фермеров ликвидируется?

Как упоминалось в предыдущей публикации, этот год является годом выборов в большинстве европейских стран, включая Европейский парламент. Неспособность предпринять шаги для умиротворения фермеров, несмотря на выборы, создает мысль о том, что в то время, когда искусственные продукты были выдвинуты на первый план, была проделана работа по постепенному устранению фермеров, производящих в основном мясо и сельскохозяйственную продукцию, как рабочего класса.

Говоря о выборах, важно также отметить, что разжигание фермерских бунтов в Европе приписывают правым партиям. В Нидерландах и Германии правые либеральные партии поддерживают фермеров. Правая голландская активистка, политический эксперт Ева Влардингербрук, присоединившись к бунтующим фермерам, заявила, что "мировые элиты объявили войну трудолюбивым людям, благодаря которым, еда попадает на наши столы". Хотя многие считают это теорией заговора, идея о том, что мировая элита объявляет "войну" рабочему классу, продолжает распространяться по всему миру.

Вышеупомянутый политик также сказала в одном из своих прошлых интервью, что крупные мировые силы, во главе с Всемирным экономическим форумом, разрушая фермы, хотят заставить голландцев есть жуков, которые будут производиться на фабриках по производству насекомых.

"Политики знают, что контроль над пищей - это контроль над людьми, мы не хотим есть насекомых, мы требуем наш стейк», - подчеркнула Ева Влардингербрук.

Таким образом, можно сделать вывод, что борьба идет между глобалистами и рабочим классом. В то время как глобалисты предпринимают шаги по переходу на искусственные продукты питания, класс фермеров и поддерживающие их правые либералы поддерживают традиционное производство продуктов питания. А исполнителями, конечно же, являются фермеры. С другой стороны, шаги, предпринятые организациями, находящимися под влиянием глобалистов, которые поддерживают переход на возобновляемые источники энергии и "Зеленый мир", также приводят к ослаблению сельского хозяйства как во всем мире, так и непосредственно в Европе.

Создается впечатление, что одна часть мира встает на сторону нетрадиционной искусственной пищи, а другая продолжает стоять на стороне традиционной.

Афаг ЗЕЙНАЛЛЫ

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!