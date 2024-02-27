Фермерские бунты в Европе: каковы причины?

БАКУ /Trend/ - В последнее время в ряде европейских стран наблюдаются фермерские бунты. Например, несколько дней назад в столице Бельгии, Брюсселе, фермеры перекрыли дорогу, а в Испании фермеры разбросали тонны навоза на две автотрассы. Аналогичный случай произошел и во Франции, где фермеры с плакатами "Посеешь несчастье, пожнешь гнев", вышли на трассы на своих тракторах, перекрыв их.

Во Франции фермеры выступают против цен на дизельное топливо, ограничений на использование пестицидов, в Португалии - против отсутствия государственной поддержки, в Бельгии - против решения оставить 4% земель неиспользованными, предоставления субсидий в основном крупным фермам, а в Испании - против торговых соглашений, которые приведут к импорту дешевой продукции. Аналогичная ситуация сохраняется в странах Восточной Европы - Польше и Чехии. Массовые протесты фермеров против дешевой продукции, импортируемой из Украины, и "фермерской политики" ЕС не утихают.

Фото 1. Страны Европы, в которых проходят акции протеста фермеров.

При изучении данной ситуации становится ясно, что после начала войны в Украине освобождение Евросоюзом сельскохозяйственной продукции, поступающей из этой страны, от таможенного досмотра, привело к тому, что сначала Восточная Европа, а затем постепенно другие страны континента попали в затруднительное положение. В знак протеста польские фермеры сначала вышли на улицы, затем попытались закрыть пограничные пропускные пункты. Война в Украине также привела к увеличению транспортных расходов с ростом цен на энергию и мазут.

За короткое время протесты в Польше также распространились на Италию, Германию, Бельгию и Францию. Одна из других основных причин, вызывающих гнев фермеров - это соглашение между Mercosur и ЕС, которое обсуждалось с 2000 года и было подписано в 2019 году после того, как стороны в 39-й раз сели за стол переговоров. В конце 2023 года дискуссии о договоре, который не был ратифицирован из-за отказа нескольких стран ЕС принять его, снова активизировались. Для справки: Mercosur - это южноамериканский торговый блок, созданный на основе соглашений, подписанных между Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем в 1991 и 1994 годах.

В случае ратификации произойдет увеличение объемов импортно-экспортных операций между странами ЕС и Mercosur, упрощение таможенных процессов, ввоз сельскохозяйственной продукции из стран Южной Америки в ЕС на основе более низкого налогообложения. Отметим, что еще в 2019 году фермеры из Польши, Франции, Ирландии и Бельгии протестовали против этого соглашения. Хотя это соглашение, которое Financial Times назвало поворотным моментом в мировой торговой политике, создает рынок для 800 миллионов человек, с другой стороны, если все страны ЕС примут его, импорт из Южной Америки сельскохозяйственной продукции в больших объемах с более низким налогообложением приведет к еще большему осложнению положения фермеров и ослаблению сельского хозяйства в странах ЕС. Подход к данному соглашению варьирует от страны к стране.

В то время как немецкие компании, производящие оборудование и приборы, которые ранее не находили выхода на рынок Южной Америки из-за высоких налогов, получили бы легкий доступ к рынку с помощью этого соглашения, было спрогнозировано, что данное соглашение вызовет проблемы с точки зрения продовольственной безопасности ЕС, а также будущего фермеров. Одним словом, отличающиеся подходы к этому стран ЕС приводят к проблемам в применении соглашения. Совсем недавно, 2 февраля, премьер-министр Франции Габриэль Атталь еще раз заявил, что "принятие Францией этого соглашения не является предметом обсуждения."

Фото 2. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь и канцлер Германии Олаф Шольц обсуждают соглашение с Mercosur.

Сельскохозяйственная продукция, произведенная в странах-членах Европейского союза, в том числе мясная, считается качественной с точки зрения безопасности пищевых продуктов. Бразилия же, одна из важных стран Mercosur, является страной, больше остальных использующей пестициды и инсектициды и в то же время входит в число стран, испытывающих проблемы с охраной окружающей среды. Договор предусматривает импорт в ЕС дешевого мяса, продуктов птицеводства из Бразилии. Понятно, что страны ЕС, работающие по субсидиям, в этом случае столкнутся с недобросовестной конкуренцией.

"Мы хотим, чтобы ЕС знал о нашей ситуации. Слишком много регулирования, зарплаты недостаточно высоки, и теперь мы сталкиваемся с импортом из-за Mercosur, где есть фермеры, которые не соответствуют тем стандартам, которым соответствуем мы", - говорит Эмиль Хербиет, один из фермеров, присоединившихся к протестам в Брюсселе.

Фото 3. Один из слоганов фермерских бунтов во Франции - "У нашей работы есть цена".

Другая проблема заключается в столкновении интересов фермеров и интересов ЕС по экологической политике и процессе перехода на "зеленую энергию". Первоначально фермеры возражали против "Зеленого пакта" ЕС из-за введения жестких ограничений на использование удобрений, пестицидов, поскольку они столкнутся с серьезными ограничениями на сельскохозяйственное производство. Заявление ЕС в январе 2024 года о том, что к 2030 году он стремится сократить выбросы парниковых газов как минимум на 55 процентов по сравнению с 1990 годом, привело к еще большему обострению протестов, потому что это приведет к ограничению деятельности сельскохозяйственных субъектов. Если сослаться на комиссара ЕС по сельскому хозяйству Януша Войчеховского, то это цель всех экономик, но в сельском хозяйстве должны учитываться особенности, специфичные именно для этой области.

Этот год является годом выборов во многих важных точках мира, в том числе в большинстве стран Европы. 2024 год также станет годом проведения выборов в Европейский парламент, на которых проголосуют более 400 миллионов избирателей. Это вторая по величине избирательная платформа в мире после Индии. В таком случае нельзя упускать из виду тот факт, что правые партии поддержали гнев фермеров. Тот факт, что фермерские бунты стали настолько распространенными в такой чувствительный год, и что до сих пор не предпринимаются серьезные шаги, чтобы успокоить фермеров, свидетельствует об интересных моментах. Несмотря на то, что после протестов фермеров в Бельгии глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, организовав экстренное собрание, выразила поддержку фермерам, а президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что Европа столкнулась с крупным фермерским кризисом, и в результате премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о пакете мер, предусматривающих помощь фермерам в размере 150 миллионов евро, европейские фермеры все еще продолжают протестовать.

Задержка в решении проблем, с которыми в настоящее время сталкивается сельскохозяйственная отрасль Европы, может привести к более серьезным структурным изменениям в будущем.

Продолжение следует...