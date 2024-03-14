Должен быть внесен совместный вклад в восстановление раздробленного мира - президент Албании

БАКУ /Trend/ - Должен быть внесен совместный вклад в восстановление раздробленного мира.

Как сообщает в четверг Trend, об этом во время выступления на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума заявил президент Албании Байрам Бегай.

"Европейские кризисы уже у нас на пороге. Мы должны объединить наши политики безопасности. Албания находится в точке пересечения ряда геополитических интересов. Но мы страна сотрудничества.

Мы привержены региональной безопасности и готовы сыграть свою роль. В мире происходит раздробление не только между государствами, но и внутри них. Уже настало время, когда мы должны двигаться вперед в диалоге и сотрудничестве, поощрять устойчивое развитие и мир", - подчеркнул Б.Бегай.

Отметим, что в Баку проходит XI Глобальный Бакинский форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви (МЦНГ).

В мероприятии принимают участие около 400 всемирно известных профессионалов, а также бывшие и нынешние мировые лидеры, министры и лауреаты Нобелевской премии.

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