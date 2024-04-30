Азербайджан требует от Франции не вмешиваться в его внутренние дела - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан категорически отвергает необоснованные и предвзятые обвинения, выдвинутые против него министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманином 29 апреля 2024 года в правовом комитете национальной ассамблеи Франции во время выступления касательно азербайджано-новокаледонских отношений.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, министр внутренних дел Франции, обвинивший Азербайджан в поддержке якобы сепаратизма на примере Новой Каледонии, забывает, что именно французская сторона в течение долгого времени предпринимала шаги в поддержку агрессивного сепаратизма в Азербайджане, принимая представителей так называемого сепаратистского режима во Франции на регулярной основе на высоком уровне.

"Известно, что по инициативе правящей партии Франции парламент этой страны, наряду с принятием решений и резолюций, ставящих под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и признающих сепаратистский режим, создал возможность для деятельности дружественной группы с бывшим так называемым сепаратистским режимом.

Вместо того, чтобы пытаться очернить Азербайджан нелепыми и дешевыми обвинениями, такими как массовое убийство армянского населения, министр внутренних дел Франции не должен забывать о преступлениях против человечности, совершенных его страной против коренных народов в рамках проводимой и продолжающейся в настоящее время колониальной политики, а также о миллионах невинных людей, зверски убитых ею.

На фоне всего вышеизложенного совершенно неприемлемо, чтобы представитель французского правительства, не вписываясь в какие-либо этические рамки с точки зрения межгосударственных отношений, сознательно использовал оскорбительные высказывания в адрес конституционных основ государственного устройства Азербайджана.

Мы в очередной раз требуем от Франции не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и прекратить выдвигать необоснованные претензии к нашей стране.

Мы еще раз заявляем, что наша страна и впредь будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", - говорится в сообщении ведомства.

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