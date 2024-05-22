Али Асадов и Джейхун Байрамов примут участие в церемонии поминовения Ибрахима Раиси

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетят Исламскую Республику Иран.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана, 22 мая в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева делегация во главе с премьер-министром Али Асадовым примет участие в официальной церемонии поминовения президента Исламской Республики Иран Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира Абдуллахияна и других сопровождающих лиц, трагически погибших в результате крушения вертолета, которая пройдет в Тегеране.

В состав делегации также входят члены рабочей группы Милли Меджлиса (парламент) по азербайджано-иранским межпарламентским связям и другие официальные лица.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!