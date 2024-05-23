Президент Ильхам Алиев: У нас большой опыт наведения мостов в рамках Движения неприсоединения

БАКУ /Trend/ - У нас большой опыт наведения мостов в рамках Движения неприсоединения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews во время участия в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога", который состоялся 26 апреля в Берлине.

"Мы хотим создать обстановку, которая будет удобной для всех участников. У нас большой опыт наведения мостов в рамках Движения неприсоединения. Как вы знаете, мы возглавляли это движение, в которое входят 120 членов, на протяжении четырех лет. Мы действительно добились большого прогресса. Мы активно работаем и со странами ЕС. Как я уже сказал сегодня на конференции, с девятью из них мы подписали и приняли декларации о стратегическом партнерстве. Другими словами, Глобальный Юг и Запад совместно решают вопросы изменения климата, укрепления солидарности, вопросы, связанные с общей ответственностью и уменьшением определенного недоверия в отношении вопросов изменения климата. Поскольку известно, что у нас разные идеи, разные взгляды", - сказал глава государства, отвечая на вопрос о COP29.