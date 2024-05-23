В Азербайджане определен порядок перевозки культурных ценностей во время вооруженного конфликта

БАКУ /Trend/ - Защита культурных ценностей во время вооруженного конфликта возложена на военнослужащих Вооруженных сил.

Как сообщает Trend, это отражено в изменении в закон "Об охране памятников истории и культуры", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, при транспортировке культурных ценностей в ходе вооруженного конфликта в безопасные места, в соответствии с Конвенцией об охране культурных ценностей во время вооруженного конфликта, могут использоваться транспортные средства с отличительными знаками.