Народ Армении сам должен прийти к выводу, что их враг - это не Азербайджан - Фаик Суджаддинов в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в понедельник Trend.

Гостем передачи стал композитор, народный артист Азербайджана Фаик Суджаддинов.

Говоря об армяно-азербайджанской нормализации, он отметил, что есть силы, которые не хотят, чтобы на Южном Кавказе был мир.

"Со стороны оказывается большое давление на армян. Им не дают возможности принимать решение самим. Народ Армении сам должен прийти к выводу, что их враг - это не Азербайджан.

Мы показали как мы любим свою землю, все то, что принадлежит нам, мы чужого не хотим. Я недавно был в Шуше. По дороге я обращал внимание на те разрушенные дома. За 30 лет армяне ничего не построили, ничего не сделали. Они знали, что это чужое, временное", - сказал народный артист.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи: