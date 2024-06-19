Официальный Баку ответил МИД Армении

БАКУ /Trend/ - Касательно утверждения о том, что Армения имеет суверенное право проводить политику массовой милитаризации, хотелось бы отметить, что каждый должен осознавать причины, по которым эти действия являются незаконными и представляют угрозу для нашей страны.

Как сообщает Trend, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде к заявлению министерства иностранных дел Армении от 19 июня.

"То, что Армения, которая на протяжении почти 30 лет грубо нарушала нормы и принципы международного права, совершила агрессию против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в нарушение Алма-Атинской декларации, на которую неоднократно ссылается в наши дни, продолжает свои территориальные претензии к своим соседям и прекращает свои агрессивные действия только в результате шагов, предпринятых Азербайджаном, пытается создать имидж мирной страны, является политической манипуляцией.

Было бы лучше прояснить, почему Армения, которая сейчас ссылается на границы и территориальную целостность 1991 года, основанные на Алма-Атинской декларации, игнорировала эти документы в течение последних 30 лет, отказывалась признавать границы, основанные на советских картах, и оккупировала территории Азербайджана. Возмутительно, что Армения, которая не признает никаких границ, представляет военные позиции, на которых спустя 30 лет дислоцировались азербайджанские солдаты, как территории деревень, принадлежащих Армении, несмотря на отсутствие разграничения, и обвиняет Азербайджан в оккупации.

Вопреки заявлениям, якобы поддерживающим мир и направленным именно на повышение обороноспособности Армении, очевидно, что такие страны, как Франция, соревнующиеся в оснащении Армении смертоносным наступательным оружием, служат превращению Армении в источник новой напряженности и угроз. Принимая во внимание тот факт, что эта политика способствует будущей возможной агрессии Армении, важно воздержаться от этих шагов, пока не стало слишком поздно. Основным условием подписания реального и прочного мирного договора между Азербайджаном и Арменией является прекращение продолжающихся территориальных претензий к Азербайджану, закрепленных в многочисленных правовых и политических документах этой страны, во главе с Конституцией Армении, которая прямо ссылается на Акт независимости Армении, призывающий к “объединению Армении и Нагорного Карабаха”.

Логика министерства иностранных дел Армении в том, что эта проблема может быть проигнорирована, указывает на то, что эта страна не заинтересована в устойчивом мире и лишь пытается сохранить такую ситуацию в качестве запасного варианта для возобновления агрессии против Азербайджана в будущем.



Учитывая сказанное, у этой страны нет моральных оснований сомневаться в искренности азербайджанской стороны в мирном процессе. Мы еще раз заявляем, что коварная политика Армении, направленная на создание новой напряженности в регионе, препятствование миру и стабильности, не принесет результатов.



Вместо подобных провокаций и политических манипуляций против Азербайджана армянская сторона должна не на словах, а на деле соблюдать международные обязательства и способствовать мирному процессу", - отмечается в комментарии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!