Отношения Азербайджана и РФ находятся на самом высоком уровне - Хикмет Гаджиев

БАКУ/Trend/- Отношения между Азербайджаном и Россией сегодня находятся на самом высоком уровне, и этому способствует подписанная в феврале 2022 года Декларация о союзническом взаимодействии.

Как передает в пятницу Trend, об этом на пятом заседании российско-азербайджанского экспертного совета заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Сегодня отношения между Азербайджаном и Россией находятся на самом высоком уровне. Общая культура, история и взаимное уважение внесли свой вклад в их развитие", - отметил он.

По словам Гаджиева, помимо двусторонних связей во всех сферах жизнедеятельности, расширяется и межрегиональное сотрудничество.

"Азербайджан поддерживает отношения с более 70 субъектами Российской Федерации, действует более 10 соглашений по торгово-экономическим, научно-техническим, культурным связям российских регионов с азербайджанскими партнерами", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Он упомянул, что в мире есть острая востребованность в транспортных артериях.

"Азербайджан является участником различных транспортных евразийских инициатив. Так, идет работа по расширению МТК (Международный транспортный коридор) "Север-Юг". Азербайджан продолжает активно вкладывать инвестиции в развитие данной логистической структуры, идет расширение пропускной способности азербайджанской части коридора. Несомненно, это послужит на благо не только Азербайджана и России, но и всего региона", - сказал Х. Гаджиев.

Он отметил, что по вопросам образования также развивается поступательное сотрудничество, так как в Азербайджане действуют филиалы МГУ, медицинского университета, в более 300 школах идет обучение на русском языке.

"В 2024 году в Азербайджане пройдут дни культуры РФ", - добавил Гаджиев.

Он также подчеркнул, что между двумя странами имеется давний опыт двусторонних и многосторонних отношений, и роль экспертного совета в дальнейшем их развитии очень важна.

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