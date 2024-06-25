Состоялись консульские консультации между МИД Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - 25 июня 2024 года в Баку состоялись 11-е консульские консультации между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Российской Федерации.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, азербайджанскую делегацию на консультациях возглавлял начальник Консульского управления министерства иностранных дел Эмиль Сафаров, а российскую - директор Консульского департамента министерства иностранных дел Алексей Климов.

Во встрече также приняли участие представители министерства юстиции и Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики.

В ходе консульских консультаций между двумя странами состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества в консульской сфере, в том числе о возможности подписания двусторонних документов и оцифровки консульских услуг.

Стороны обсудили вопросы защиты прав и свобод граждан двух стран и оказания консульской помощи, подчеркнули важность совместных мер по укреплению связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в области юстиции, миграции, образования и других важных сферах.

По окончании переговоров главами делегаций двух стран был подписан протокол встречи.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!