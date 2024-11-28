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Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Мавритании

Политика Материалы 28 ноября 2024 11:24 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Мавритании
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Исламской Республики Мавритания Мохамеду ульд аш-Шейху аль-Газвани по случаю национального праздника - Дня независимости страны, сообщает в четверг Trend.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника – Дня независимости Исламской Республики Мавритания.

С удовлетворением вспоминаю Ваш визит в Азербайджан для участия в COP29.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-мавританских отношений в русле дружбы, продолжения сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних институтов.

В этот праздничный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.

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