Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Словенией

БАКУ /Trend/ - 10 февраля 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с государственным секретарем министерства иностранных дел Республики Словения Марко Штуцином.

Об этом в понедельник сообщили Trend в пресс-службе МИД Азербайджана.

"На встрече были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Словенией, а также состояние региональной и международной безопасности. Джейхун Байрамов, отмечая встречу с коллегой Таней Файон в рамках 31-го заседания Совета министров ОБСЕ, подчеркнул важность таких контактов с точки зрения их вклада в обсуждение перспектив развития двустороннего и многостороннего сотрудничества и важность развития диалога в этом направлении.

Также было отмечено, что в прошлом году наша страна была представлена ​​на стратегическом форуме, проходившем в городе Блед Словении, на уровне заместителя министра иностранных дел, и что форум стал важной площадкой для обмена мнениями между государственными деятелями, представителями аналитических центров и представителями СМИ.

На встрече была подчеркнута необходимость использования существующих перспектив сотрудничества между двумя странами в сферах энергетической безопасности, торговли, бизнеса, транспорта и коммуникаций, а также отмечено, что стратегическая позиция Азербайджана в Среднем коридоре стимулирует использование этих возможностей.

Было отмечено сотрудничество между нашими странами в сфере образования и гуманитарных направлений, подчеркнуто, что вклад наших соотечественников, особенно легендарного Мехди Гусейнзаде (Михайло), в освобождение Словении во время Второй мировой войны лежит в основе современных связей между двумя народами.

Также противоположная сторона была подробно проинформирована о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о масштабных работах по восстановлению и строительству на освобожденных от оккупации территориях, а также об усилиях по разминированию, и в частности, было отмечено, что гуманитарное разминирование является одним из новых направлений сотрудничества.

Джейхун Байрамов, говоря о текущем состоянии процесса нормализации отношений и мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, отметил, что территориальные претензии к Азербайджану в Конституции Армении, а также её стремительное вооружение в духе реваншизма представляют угрозу для регионального миростроительства, несмотря на достигнутый прогресс.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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