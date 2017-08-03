Утверждено объявление Кудса молодежной столицей Исламского мира

В стамбульской штаб-квартире Молодежного Форума ОИС за Диалог и Сотрудничество, подписан протокол между министром Молодежи и Спорта Палестины Джибрилом Раджубом и председателем Молодежного Форума ОИС за Диалог и Сотрудничество Эльшадом Искендеровым по реализации рабочего плана программы «Кудс - Молодежная Столица Исламского Мира 2018».

Подписание протокола состоялось в рамках решения Правления Молодежного Форума ОИС от 25 июля сего года, об объявлении Кудса Молодежной Столицей Исламского мира за 2018 год, как ответ на грубое нарушение прав палестинцев вокруг событий в мечети Аль-Акса.

Следует добавить, что в итоговом заявлении Чрезвычайного Заседания Министров Иностранных Дел стран ОИС в Стамбуле 1 августа, также нашло свое отражение решение Молодежного Форума ОИС, о выборе Кудса в качестве Молодежной Столицы исламского мира на 2018-й год.

Председатель Молодежного Форума ОИС Эльшад Искендеров выступая перед прессой, отметил: «в мечети Аль-Акса подвергся несправедливости не только братский палестинский народ, но и весь мусульманский мир, принятые всеми общечеловеческие ценности. Объявляя Кудс молодежной столицей исламского мира от имени Молодежного Форума ОИС, мы тем самым подтверждаем нашу ответственность перед историей за праведную борьбу палестинцев».

Выступая на стамбульском мероприятии, министр Молодежи и Спорта Палестины Джибрил Раджуб от имени своего народа выразил благодарность Молодежному Форуму ОИС за принятое решение и отметил следующее: «Подписание рабочего протокола сразу после принятия данного решения служит вызовом мусульманскому миру и мировой общественности, а также является ценным и важным шагом, отражающим факт практической реализации солидарности с палестинцами и Кудсом». Министр также обратил внимание на факт указания Восточного Кудса в качестве столицы Палестины на основе резолюций ООН и ОИС.

Председатель Молодежного Форума ОИС Э.Искендеров отметил, что при совместной координации возглавляемой им организации и министерством Молодежи и Спорта Палестины, в течение года в городе Кудс будут проведены разного рода мероприятия с участием молодежи из разных стран мира: «Мероприятия, основу которых составят академические, культурные и волонтерские принципы, сыграют также важную посредническую роль в посещении мусульманами Кудса, являющейся первой киблой». – добавил председатель Молодежного Форума ОИС.

Следует отметить, что международная программа «Молодежная Столица Исламского Мира» инициирована и проводится при координации Молодежного Форума ОИС с 2015 года. В 2016 году Стамбул, в 2017 году Путраджая (Малайзаия), Фас (Морокко), Шираз (Иран) были объявлены молодежными столицами исламского мира.