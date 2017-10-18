Завтра в Баку будет пасмурно

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, сообщили в среду Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Однако в течение дня в некоторых местах полуострова возможен моросящий дождь, ветер южный.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 11-13, днем 17-20, в Баку ночью 11-13, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75, днем 50-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых восточных районах прогнозируется дождь. Утром местами туман. Ночью 8-13, днем 18-23, в горах ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)