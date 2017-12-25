В 2017 г. Азербайджан завоевал 851 медаль на международных соревнованиях - министр

25 декабря 2017 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2017 году Азербайджан завоевал 851 медаль на чемпионатах Европы, мира, первенствах и кубковых соревнованиях, сказал в понедельник министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, на этих соревнованиях азербайджанские спортсмены завоевали 347 золотых, 236 серебряных и 268 бронзовых медалей.

Министр отметил, что в стране было организовано 219 соревнований, проведено 55 международных состязаний. На 234 международных соревнованиях страна была представлена сборными командами.

Рагимов сказал, что во второй половине текущего года только на официальных соревнованиях было завоевано 48 золотых, 38 серебряных и 56 бронзовых медалей.

Министр молодежи и спорта также добавил, что в Ширванском района был сдан в эксплуатацию Дом молодежи, в Абшеронском и Агджабединском районах - Олимпийские спорткомплексы, а в Лянкяранском районе продолжаются работы по реконструкции Олимпийского спорткомплекса.

Также в поселке Гала и в Ярдымлинском, Тертерском, Нефтчалинском и Геранбойском районах строятся спортивные комплексы.

По словам министра, в Баку ведется строительство Музея олимпийского движения и спорта, в Шекинском, Губинском, Бардинском и Шамахинском районах - Домов молодежи, в бакинских поселках Бузовна, Тюркан, Гобустан, Гарачухур и Бюльбюля – спортивных залов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Олимпийских комплексах Азербайджана все секции по олимпийским видам спорта функцонируют бесплатно - министр
Общество 15:49
ФК «Карабах» показал, что у азербайджанского футбола есть потенциал - министр (ФОТО)
Общество 15:35
Одним из приоритетов Азербайджана после восстановления независимости стала молодежная сфера - министр
Политика 21 декабря 20:32
Дома молодежи будут обеспечены самыми передовыми технологиями - Азад Рагимов
Политика 19 декабря 18:05
Азербайджан является наиболее передовой страной в области работы с молодежью - министр
Общество 18 декабря 16:40
Азад Рагимов: Под руководством Мехрибан Алиевой Федерация гимнастики Азербайджана прошла большой путь развития
Политика 2 декабря 16:23
В Баку пройдет Европейский олимпийский фестиваль молодежи (ФОТО)
Общество 25 ноября 19:59
Азад Рагимов: Победа "Карабаха" стала новой страницей в истории азербайджанского футбола
Точка зрения 24 августа 12:15
В Азербайджане стартовал очередной этап проекта «Передвижная библиотека» (ФОТО)
Общество 11 июля 16:38
В Азербайджане подготавливается новый проект в связи с передвижными библиотеками - министр
Общество 11 июля 14:42
Доходы от продажи билетов на Исламиаду в Баку составили около 3 млн манатов - министр
Общество 23 мая 17:26
Азад Рагимов: Исламиада в Баку проведена на более высоком уровне, чем Олимпиада в Рио
Общество 23 мая 17:05
Азад Рагимов: Мы ждем от наших спортсменов высоких результатов на Играх исламской солидарности в Баку
Общество 13 мая 02:57
Безопасность на IV Играх исламской солидарности в Баку будет обеспечена на высочайшем уровне - министр
Общество 1 мая 17:05
Азад Рагимов: Проводимый в Баку Кубок мира сыграет важную роль в развитии и пропаганде художественной гимнастики в Азербайджане
Общество 28 апреля 16:45
Азад Рагимов: Азербайджан готов к успешному проведению IV Игр исламской солидарности
Политика 21 апреля 23:48
Представлены медали Исламских игр солидарности Баку-2017
Общество 7 апреля 17:44
«Баку-2017» объединит в Азербайджане весь исламский мир - министр
Общество 7 апреля 12:24