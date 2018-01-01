В Азербайджане отмечают Новый год

БАКУ /Trend/ - Азербайджан 1 января отмечает наступление нового 2018 года.

Новый год - праздник, объединяющий многие народы различных вероисповеданий и рас. Обычай праздновать наступление нового года существовал уже в Месопотамии в третьем тысячелетии до н. э.

Сегодня Новый год в мире отмечается в соответствии с принятым в каждой стране календарем и традициями.

Азербайджан в числе многих стран широко отмечает один из любимейших праздников многомиллиардного населения земли по григорианскому календарю - 1 января.

Новогодняя елка, застолье и многочисленные подарки не могут оставить равнодушными не только детей, но и взрослых. В преддверии Нового года столица страны превращается в сказочный город, манящий множеством огней.

Решением Кабинета министров нерабочими объявлены 1 - 3 января.

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