Азербайджанские депутаты навестили 102-летнюю чеченку (ФОТО)

9 января 2018 19:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские депутаты Айдын Мирзазаде, Флора Гасымова, Хикмет Мамедов, а также активистка Женсовета правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), директор школы №52 Ясамальского района Баку Эльмира Алескерова навестили 102-летнюю чеченку, находящуюся в социальном убежище, и поинтересовались ее состоянием.

Отметим, что ранее была распространена информация о том, что в Геранбойском районе Азербайджана найдена 102-летняя женщина Медина Алиева, чеченка по национальности, родом из Дагестана.

Сотрудники полиции обнаружили ее 23 декабря 2017 года на территории района в беспомощном состоянии и без документов.

Женщина была направлена в местную больницу для обследования. Она пробыла в больнице три дня, а затем была переведена в бакинский приют общественного объединения «Темиз дунья».

(Текст: Кямаля Сеидова)

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