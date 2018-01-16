В Баку около 88 тыс. пешеходов привлечены к административной ответственности

БАКУ /Trend/ - За прошлый год в Баку около 88 тысяч пешеходов были привлечены к административной ответственности.
Об этом Trend во вторник сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции полковник полиции Вагиф Асадов.
По его словам, в прошлом году в результате более половины ДТП в Баку были сбиты пешеходы, что вызывает серьезную обеспокоенность.
Асадов отметил, что пешеходы так же, как и водители, должны следовать сигналам светофора, а также обращать внимание на приближающийся автомобиль, особенно в темное время суток и в случаях нахождения на слабо освещенных местах.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)
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