Азербайджан предлагает изучать последствия вооруженных конфликтов для детей (версия 2)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан предлагает изучать последствия вооруженных конфликтов для детей.

Об этом сказала в четверг депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Севиндж Фаталиева выступая с докладом на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

«Мы должны помнить о том, что многие дети проживают в зоне вооруженных конфликтов»,- сказала она, добавив, что задача ее доклада привлечь внимание судьбе детей, страдающих от конфликтов в Сирии, Судане, Мьянме, а также в Приднестровье, Нагорном Карабахе, а также в Украине.

Фаталиева отметила, что дети страдают от этих конфликтов, и их жизнь находится под угрозой.

«В зонах вооруженных конфликтов дети должны пользоваться особой зашитой в соответствии с Женевской конвенцией, Конвенцией ООН о правах ребенка. Дети в конфликтах страдают, и международное сообщество не может их защитить. Это серьезная проблема. Мы предлагаем изучать последствия вооруженных конфликтов для детей, активно вмешиваться, положить конец конфликтам. Нужно разрабатывать программы по реабилитации детей, страдающих от конфликтов во всех регионах мира. Если мы хотим избежать потерянного поколения, как это происходит во многих странах, мы не должны ограничиваться просто выражением сочувствия, а уделять внимание их судьбе», - сказала она.

Отметим, что делегация во главе с председателем комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджана Самедом Сеидовым находится в Страсбурге для участия в зимней сессии ПАСЕ. В составе делегации - председатель парламентского комитета по культуре Рафаэль Гусейнов, депутаты Сахиба Гафарова, Севиндж Фаталиева, Ганира Пашаева, Ульвия Агаева, Сабир Гаджиев, Эльшад Гасанов, Вюсал Гусейнов, Фазиль Мустафа, Асим Моллазаде, Ровшан Рзаев.

(Автор: Ляман Зейналова)

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