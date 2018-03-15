Азербайджанские гимнастки вышли в финал Кубка мира в упражнениях на разновысоких брусьях

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки Марина Некрасова и Мария Смирнова вышли в финал проходящего в Баку Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на разновысоких брусьях.

В квалификации гимнастки набрали 12,100 и 11,900 балла соответственно.

В финал также вышли китайские спортсменки Цзиачи Лю и Хан Ло, украинка Яна Федорова, словенская гимнастка Люсия Хрибар, представительница Грузии Анна Суботина и Нэвин Дерис из ЮАР.

В четверг в Баку на Национальной арене гимнастики стартовал первый день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике. Азербайджан в соревнованиях по мужской гимнастике представляют Мурад Агарзаев, Дарий Морозов и Тимур Байрамов, а среди женщин - Марина Некрасова, Мария Смирнова и Юлия Иншина.

Всего в соревнованиях, которые продлятся до 18 марта, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Анвар Мамедов)

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