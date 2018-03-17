Марина Некрасова выиграла "серебро" Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова в субботу выиграла серебряную медаль Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку в опорном прыжке.

В финале Некрасова по итогам двух попыток набрала 14,216 балла и заняла второе место.

"Золото" соревнований выиграла представительница Узбекистана Оксана Чусовитина, набравшая 14,300 балла, а бронзовую медаль завоевала словенская гимнастка Тяша Киселефф, показавшая результат в 13,833 балла.

Другая азербайджанская гимнастка Юлия Иншина набрала в финале 13,466 балла и заняла четвертое место.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал первый день финалов по отдельным снарядам Кубка мира по спортивной гимнастике.

Сегодня проходят финалы среди мужчин в вольных упражнениях, в упражнениях на параллельных брусьях и кольцах, а среди женщин – в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

Азербайджан в финалах среди женщин представляют Марина Некрасова и Мария Смирнова на разновысоких брусьях, Марина Некрасова и Юлия Иншина - в опорном прыжке.

Всего будет разыграно 10 комплектов медалей.

Финалы Кубка мира по спортивной гимнастике завершатся 18 марта. Всего в соревнованиях принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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