Лучшие моменты третьего дня Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (ФОТОРЕПОРТАЖ)

14 апреля 2018 15:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики проходит третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

Trend представляет читателям лучшие моменты третьего дня чемпионата.

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