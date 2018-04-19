В России вышла книга о роли бакинской нефти в Великой победе

19 апреля 2018 14:54 (UTC+04:00)

Нефтяная промышленность Азербайджана на протяжении Великой Отечественной войны обеспечивала почти 3/4 всей нефтедобычи СССР, она фактически была одной из базовых отраслей, определявших обороноспособность страны в те годы, сообщает Российская газета.

О роли бакинской нефти рассказал ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, историк Михаил Мухин в монографии "Топливо Победы: Азербайджан в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.)".

Захват Баку и других кавказских месторождений входил в планы гитлеровской стратегии вместе с включением в границы Германии черноземных сельскохозяйственных угодий Украины. Нефть была кровью войны, пишет Мухин, так как нехватка топлива влияла на ситуацию на фронте так же, как нехватка боеприпасов и вооружения.

Книга появилась незапланированно, рассказывает автор. Изначально он готовил статью про нефтепромышленность Азербайджана в годы войны, но руководство кафедры попросило сделать из этого полноценную книгу. Мухин ходил в архив, "копал" фонд госплана, а остальное добирал по открытым источникам. Монография в итоге адресована скорее не профессионалам, а широкому кругу читателей.

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Azernews Newspaper
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