Посещаемость Гран-при Азербайджана "Формулы 1" по сравнению с прошлым годом выросла почти на треть

БАКУ /Trend/ - Завершившийся в минувшие выходные Гран-при Азербайджана "Формулы 1" посетили 94 тысячи зрителей, сообщает пресс-служба Формулы 1 на своей странице в Твиттере.

Таким образом, общая посещаемость этапа в Баку выросла на 31 процент по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что в прошлом году Гран-при Азербайджана посетили 71451 человек.

Отметим, что 27-29 апреля в Баку прошли гонки Гран-при Азербайджана "Формулы 1". В рамках Гран-при были проведены и соревнования "Формулы 2".

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