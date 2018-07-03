В работе Бакинского метрополитена возникли проблемы в связи с отключением электроэнергии

3 июля 2018 20:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате повторного отключения электроэнергии возникли проблемы в работе ЗАО "Бакинский метрополитен".

Об этом сказал Trend во вторник глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

По его словам, в настоящий момент закрыт вход на все станции метро.

"Сейчас час пик, и наблюдается большая плотность пассажиров. Началась их эвакуация", - отметил Мамедов.

Напомним, что в ночь со второго на третье июля из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингячевире произошел сбой в работе оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения.

Отметим, что сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о создании Государственной комиссии в связи с аварией, произошедшей на одной из подстанций ООО «Азербайджанская тепловая электростанция».

Государственной комиссии поручено расследовать причины произошедшего и проинформировать об этом Президента Азербайджана, определить и осуществить безотлагательные меры для устранения последствий аварии, систематически информировать Президента Азербайджана о проделанной работе.

Генеральной прокуратуре поручено вместе с МВД и МЧС провести безотлагательные следственные меры для расследования причин произошедшего и установления и привлечения к ответственности виновных лиц.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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