На автотрассе Баку-Губа продолжаются работы по обновлению дорожной разметки

9 июля 2018 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На автомобильной дроге Баку-Губа-госграница России - от поселка Джейранбатан до поста дорожной полиции «Сарай» продолжаются работы по нанесению дорожной разметки, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в понедельник.

Работы завершатся до сегодняшнего вечера.

Аналогичные работы с 23:00 начнутся на вышеуказанной дроге - от Хырдаланского круга до территории, называемой «Шамахинская дорога». Работы завершатся до утра.

Кроме того, на этой автотрассе продолжаются работы по ремонту отбойников, пришедших в негодное состояние в связи с произошедшими ДТП.

Ремонтные работы по демонтажу отбойников проводятся на 12-52 километровом участке трассы.

Проведение работ планируется до вечера.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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