Глава ЖСК арестован за незаконное строительство в Баку

16 июля 2018 16:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана осмотрел территорию по адресу: ул. Джавадхана, 68А, квартал 3231 в четвертом микрорайоне Насиминского района Баку, говорится в сообщении структуры, распространенном в понедельник.

Было установлено, что перед пятиэтажным зданием по этому адресу жилищно-строительный комплекс (ЖСК) «Фидан» приступил к подготовительным работам для строительства 16-этажного здания, не имея разрешающего документа на строительство.

Комитет обратился в Генпрокуратуру для расследования фактов правонарушения и принятия законных мер в отношении соответствующих лиц.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было начато расследование.

В ходе предварительного расследования было установлено, что учредитель и председатель этого ЖСК Шукюров Али Шукюр оглу нарушил требования законодательства в сфере земли, градостроительства, строительства и с 1 июля 2018 года без установленного законом права собственности, пользования и аренды земельного участка в 0,1182 гектара, находящегося в государственной собственности и расположенного по вышеуказанному адресу, самовольно снес нежилое строение в 371,3 квадратных метра и провел работы для котлована одноблочного 16-этажного здания.

По факту в отношении Шукюрова было возбуждено уголовное дело по статьям 188.2 (нарушение права собственности на землю) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями, то есть умышленное, вопреки интересам службы, использование должностным лицом своих служебных полномочий по мотиву корыстной или иной личной заинтересованности, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства) УК. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Продолжаются необходимые следственные меры по установлению и привлечению к ответственности других виновных лиц, а также обеспечению выплаты нанесенного ущерба.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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