В Баку начали работать новые автобусные маршруты (ФОТО)

22 июля 2018 00:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку начали работать новые автобусные маршруты 7А (Бакинский международный автовокзальный комплекс - станция метро "Ахмедлы") и 7В (улица М.Хиябани поселок Ени Ясамал - станция метро "Ахмедлы").

Об этом Trend сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Перевозка пассажиров по указанным маршрутам осуществляется ООО "BakuBus" посредством современных и комфортных автобусов.

Ввиду того, что оплата по указанным маршрутным линиям осуществляется в безналичном порядке, на восьми автобусных остановках установлены платежные терминалы. Наряду с этим, отмечает БТА, были организованы 15 новых остановок.

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