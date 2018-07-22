В Баку начали работать новые автобусные маршруты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку начали работать новые автобусные маршруты 7А (Бакинский международный автовокзальный комплекс - станция метро "Ахмедлы") и 7В (улица М.Хиябани поселок Ени Ясамал - станция метро "Ахмедлы").

Об этом Trend сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Перевозка пассажиров по указанным маршрутам осуществляется ООО "BakuBus" посредством современных и комфортных автобусов.

Ввиду того, что оплата по указанным маршрутным линиям осуществляется в безналичном порядке, на восьми автобусных остановках установлены платежные терминалы. Наряду с этим, отмечает БТА, были организованы 15 новых остановок.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.