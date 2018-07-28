Адвокатские бюро Азербайджана в понедельник будут оказывать бесплатные юридические услуги

28 июля 2018 16:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в связи с профессиональным праздником адвокатов 30 июля всем лицам, обратившимся в адвокатские структуры, с 09:00 до 18:00 будут оказаны бесплатные юридические услуги, говорится в сообщении Коллегии адвокатов, распространенном в субботу.

Ниже приводятся адреса ряда адвокатских структур, функционирующих в Баку:

Адвокатское бюро № 1 – Баку, Ясамальский р-н, просп. Азербайджана, 30

Адвокатское бюро № 2 – Баку, Насиминский р-н, ул. Б. Сафароглу, 172

Адвокатское бюро № 3 – Баку, Сабаильский р-н, ул. Истиглалият, 65В
Адвокатское бюро № 4 - Баку, Ясамальский р-н, ул. Балабабы Меджидова, 48А

Адвокатское бюро № 5 - Баку, Насиминский р-н, просп. Азадлыг, 56С
Адвокатское бюро № 6 - Баку, Низаминский р-н, ул. А. Манафова, 16

Адвокатское бюро № 7 - Баку, Сабунчинский р-н, пос. Бакиханова, ул. Мехмандарова, 1
Адвокатское бюро № 8 - Баку, Хазарский р-н, пос. Мардакан, ул. Тельмана, 3
Адвокатское бюро № 9 - Баку, Сураханинский р-н, ул. Саттара Бахлулзаде, 17

Адвокатское бюро № 10 - Баку, Гарадагский р-н, пос. Локбатан, ул. Буниатзаде, 3

Адвокатское бюро № 11 - Баку, Бинагадинский р-н, пос. М.А. Расулзаде, ул. М. Гамбарова, 11

Адвокатское бюро № 12 - Баку, Насиминский р-н, ул. С. Вургуна, 32

Адвокатское бюро № 13 - Баку, Хатаинский р-н, ул. Неапольская, 9А

Адвокатское бюро № 14 - Баку, Насиминский р-н, ул. Мирали Гашгая, 24

Адвокатское бюро № 15 - Баку, Наримановский р-н, ул. Фирдовси Мамедова, 12

Адвокатское бюро № 16 - Баку, Наримановский р-н, ул. Ага Нейматуллы, 23

Адвокатское бюро № 17 – Баку, Ясамальский р-н, ул. Захида Халилова, 523-й квартал, дом 2/11

Адвокатское бюро № 18 – Баку, Насиминский р-н, ул. Асифа Магеррамова, 15.

Информацию об адресах других адвокатских структур Баку и регионов республики можно получить по ссылке:

http://barassociation.az/communities

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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