На несколько часов ограничивается движение на трассе Баку-Сумгайыт

БАКУ /Trend/ - Из-за автомобильной аварии, произошедшей в тоннеле под Хырдаланской дорожной развязкой на трассе Баку-Сумгайыт, в негодное состояние пришли отбойники на разделительной полосе, что препятствует нормальному автодвижению, говорится в сообщении Госагенства автомобильных дорог, распространенном в понедельник.

Сегодня с 11:00 начнутся работы по их ремонту. Движение по обеим полосам в оба направления в связи с этим будет полностью ограничено.

На других полосах движение открыто. Работы завершатся в течение 3-4 часов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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