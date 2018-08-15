Завтра температура воздуха в Баку повысится до 31 градуса

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-24, днем - 26-31 градус тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-65 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды составит 23-24 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов тепла. Ветер северо-восточный.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 19-24, днем - 29-34, в горах ночью - 10-15, днем - 18-23 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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