Завершились тактические учения вооруженных формирований Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)

20 августа 2018 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершились совместные тактические учения вооруженных формирований Государственной пограничной службы Азербайджана, говорится в понедельник в сообщении Госпогранслужбы.

Пограничные сторожевые корабли Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана, оснащенные совершенным навигационным и радиотехническим оборудованием и современным вооружением, в ходе тактических боевых учений продемонстрировали высокую маневренность и боеспособность.

Поздравив личный состав с успешным завершением тактических боевых учений, отметив его высокую боевую готовность, начальник Госпогранслужбы, генерал-полковник Эльчин Гулиев, особо отметил, что большая честь выполнять задачи по надежной охране государственных границ в Каспийском море, обеспечивать безопасность добычи и транспортировки нефти и газа, под командованием Верховного главнокомандующего Президента Ильхама Алиева. Генерал-полковник дал поручения по совершенствованию пограничной обороны в Каспийском море, дальнейшему совершенствованию профессионализма личного состава, пожелал дальнейших успехов в служебно-боевой деятельности.

Пограничные сторожевые корабли Береговой охраны, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и вертолеты Сил быстрого реагирования успешно осуществили боевые стрельбы из ракетных комплексов и зенитно-артиллерийских установок по надводным, береговым и воздушным целям. Мастерски были выполнены задания по обнаружению и уничтожению БПЛА, поддерживающих диверсионные группы с воздуха, а также лагерей диверсионных групп. Все поставленные на учениях задачи были выполнены, личный состав продемонстрировал дисциплинированность, высокую боеготовность и профессионализм.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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