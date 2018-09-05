В Азербайджане завтра до 33 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, без осадков, говорится в среду в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью ожидается 18-21, днем 27-30 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) температура морской воды 25-26 градусов тепла. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

В районах Азербайджана завтра без осадков, однако, утром и вечером в некоторых горных территориях возможны кратковременные грозовые дожди, ветер восточный ветер.

Температура воздуха ночью 15-20, днем 28-33 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.