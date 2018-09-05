Учебники для 11 классов средних школ Азербайджана изданы с новым содержанием

5 сентября 2018 20:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Учебники для 11 классов азербайджанских школ в новом учебном году изданы с новым содержанием.

Об этом в среду сказал заведующий сектором министерства образования Джасарат Валехов.

По словам завсектором, в учебниках для вторых, третьих и седьмых классов не внесено каких-либо значительных изменений.

Ученики средних школ смогут приобрести учебники в своих же школах. Процесс начался с третьего сентября и в настоящий момент продолжается.

В новом учебном году для 1-11 классов государственных общеобразовательных учреждений были напечатаны 332 наименования 6 726 029 экземпляров учебников и методических пособий для учителей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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