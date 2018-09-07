Завтра в Баку будет ветрено

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, северо-западный ветер временами будет усиливаться, говорится в пятницу в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-22, днем - 27-32 градуса тепла, в Баку ночью - 18-20, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит - 60-70, днем - 35-40 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской составит 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) – 25-26 градусов тепла, северо-западный ветер временами будет усиливаться.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах временами ожидаются дожди. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью - 16-21, днем - 30-35 градусов тепла, в горах ночью - 10-15, днем - 18-23 градуса тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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