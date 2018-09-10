Завтра в Баку будет облачно

10 сентября 2018 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове облачно, преимущественно без осадков, говорится в понедельник в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На полуострове ночью местами возможны грозы, северный ветер вечером будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем 27-32 градусов тепла, в Баку ночью 19-21, днем 29-31 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем 45-50 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) составит 24-25 градусов тепла. Северный ветер вечером временами будет усиливаться.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако, днем в некоторых северных и западных районах ожидается кратковременный дождь. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 16-21, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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