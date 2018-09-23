Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 24 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове будет пасмурно, в основном без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье. Однако ночью и утром в некоторых местах будут осадки, возможны грозы. Прогнозируется северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-19, днем 23-25 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном будет без осадков. Однако ночью в некоторых местах пройдут грозы, временами ожидаются дожди. Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 23-28 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кяльбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах осадков не ожидается. Однако ночью в некоторых местах пройдут грозы, временами ожидаются дожди.

Температура воздуха ночью составит 6-11, днем 13-18 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в некоторых местах пройдут грозы, временами ожидаются дожди. Местами осадки могут принять ливневый характер.

Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов, днем 22-27 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в некоторых местах пройдут грозы, временами ожидаются дожди. Местами осадки могут принять ливневый характер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах в основном без осадков, однако ночью в некоторых местах пройдут грозы, временами ожидаются дожди.

Температура воздуха ночью составит 14-19, днем 26-31 градус тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах в основном без осадков. Ночью в некоторых местах пройдут грозы, временами ожидаются дожди.

Температура воздуха ночью составит 17-19, днем 23-26 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.