В Баку сохранится комфортная погода

1 октября 2018 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в понедельник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 17-20, днем - 24-28, в Баку ночью - 17-19, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность - ночью 70-80, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах возможны грозовые дожди, ветер восточный.

Ночью - 15-20, днем - 26-31, в горах ночью - 10-15, днем - 19-24 градуса тепла.

2-3 октября на Абшеронском полуострове ожидается стабильная и комфортная погода.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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