ПРООН рассказала о богатых традициях азербайджанского ковроткачества

БАКУ /Trend/ - Сложность и точность узоров азербайджанских ковров заставляют задуматься, действительно ли они сделаны человеческими руками.

Об этом говорится в статье, размещенной на официальном сайте Программы развития ООН (ПРООН). В частности, в статье рассказывается о богатых традициях азербайджанского ковроткачества, говорится о прошлом и настоящем этого вида искусства в стране.

“На протяжении веков азербайджанский ковер включал социальные, культурные и художественные ценности различных периодов истории Азербайджана, являясь ощутимым символом культурной и исторической преемственности азербайджанского народа. Азербайджан расположен вдоль одной из главных дорог Шелкового пути, на перекрестке цивилизаций, культур и религий. Пролегая между Европой и Азией, Шелковый путь сыграл огромную роль в становлении и развитии азербайджанского ковра”, - пишут авторы статьи.

Отмечается, что традиционное искусство азербайджанского ковроткачества восходит ко второму тысячелетию до нашей эры и упоминается в трудах греческих историков Геродота и Ксенофонта и путешественников со всего Ближнего Востока и Азии.

“В V веке до нашей эры Геродот, современник Фукидида, Сократа и Еврипида, известный сегодня как «отец истории», рассказывал о передовых навыках, используемых в крашении азербайджанского ковра. В X веке до нашей эры арабский историк Аль Мугаддаси писал, что «их ковры [азербайджанские] не имеют равных в мире». В XIII веке Марко Поло говорил об уникальных тканях, изготовленных в Тебризе. В своих мемуарах он также упоминал, что на традиционных рынках Азербайджана производились и продавались многочисленные ткани, ковры, использовались ткацкие технологии, невиданные нигде в мире”, - говорится в статье.

Отмечается, что ткацкие традиции азербайджанских мастеров живут и по сей день, находя свое отражение в работах наследственных мастеров. Посредством Центров упрощенной поддержки семейного бизнеса (ABAD) азербайджанские ткачи получили новые возможности для реализации ковров не только у себя на родине, но и за рубежом.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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