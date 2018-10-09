Вышла в свет книга "Культура азербайджанской речи"

9 октября 2018 19:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при поддержке министерства культуры вышла в свет книга «Культура азербайджанской речи», говорится во вторник в сообщении ведомства.

Авторами книги являются академик Низами Джафаров, Самира Марданова и Айсель Гарибли.

В книге представлены история развития культуры речи азербайджанского языка, работы лингвистов на эту тему. Особо подчеркивается , что в основе исследований лежит совершенная языковая политика государства, заложенная общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.

Издание предназначено для специалистов и широкой читательской аудитории.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Осенний Баку в ритме искусств Азербайджана, Грузии и России (ФОТО)
Культура 17:19
В Баку состоялось торжественное открытие Дома-музея Гара Гараева (ФОТО)
Культура 1 октября 20:16
В Турции отметили 120-летие азербайджанского кино (ФОТО)
Культура 24 сентября 11:57
Министерство культуры Азербайджана объявило конкурс одноактных пьес - денежные призы
Культура 11 сентября 13:58
Азербайджан представил на международной книжной выставке более 150 наименований печатной продукции (ФОТО)
Общество 6 сентября 20:44
Благодаря Фестивалю Насими, Баку станет центром поиска духовности через искусство и поэзию
Общество 6 сентября 10:24
Лента новостей
В Северо-Казахстанской области строятся молочные комплексы
Экономика 20:28
В Ташкенте в конце недели пройдет заседание Совета министров обороны стран СНГ
Узбекистан 20:25
США готовы ввести дополнительные таможенные пошлины на импорт из Китая
США 20:22
В Баку появились голоса из прошлого (ФОТО)
Культура 20:21
Российский "Газпром" может возобновить закупки туркменского газа
Энергетика 20:17
Google презентовала новые смартфон, планшет и дисплей
В мире 20:09
Азербайджан играет важную роль в диверсификации энергетических источников и маршрутов - Джордж Кент (ФОТО)
Энергетика 20:04
США и КНДР рассматривают три-четыре возможных места проведения нового саммита - Трамп
США 19:56
Обнародованы объёмы пассажироперевозок через тоннель Мармарай в Стамбуле
Бизнес 19:48