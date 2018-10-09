БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при поддержке министерства культуры вышла в свет книга «Культура азербайджанской речи», говорится во вторник в сообщении ведомства.

Авторами книги являются академик Низами Джафаров, Самира Марданова и Айсель Гарибли.

В книге представлены история развития культуры речи азербайджанского языка, работы лингвистов на эту тему. Особо подчеркивается , что в основе исследований лежит совершенная языковая политика государства, заложенная общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.

Издание предназначено для специалистов и широкой читательской аудитории.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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